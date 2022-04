Marcelline ALLAIN

De formation ingénieur, j'ai occupé ces 7 dernières années des postes en gestion de projets et analyse de données. Très attirée par les données de gestion, je me réoriente vers le contrôle de gestion en suivant un master 2 à l'IGR de Rennes depuis septembre 2017. Je suis actuellement en stage dans ce domaine. Je serais en recherche active d'un poste en Octobre 2016. En attendant, je suis à l'écoute du marché, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

agroalimentaire

statistiques

Gestion de projet

Management

Economie

Animation d'équipe

Contrôle de gestion

SAP Contrôle de Gestion

Génie logiciel

ERP