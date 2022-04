Marchal LAETITIA

Titulaire d'un baccalauréat professionnel d' assistante-secrétaire,

Je recherche une entreprise afin d'y être employée.



Mes diverses expériences dans le domaine du secrétariat et de l’accueil montrent ma volonté de réussir dans cette profession.



Je serai en mesure de vous apporter des services tels que : travaux de bureautique sur word, excel, power point, accueil, et toute tâche de secrétariat utile pour votre société avec réactivité, organisation, discrétion et rigueur .



Mes compétences :

Accompagnement

Formation

Management

Communication

Ressources humaines

Autonomie