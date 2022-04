Marcia GUERREAU

Bonjour,

J'ai 32 ans,j'ai un niveau Bac commercial, je suis une femme très dynamique, motivée et sûre de moi.J' aime être en contact direct avec les clients, je sais gérer la pression et optimiste a toutes épreuves,ma sociabilité, ma volonté de me dépasser et mon sourire sont mes points forts.

Afin de développer mes connaissances et mes compétences,je suis à la recherche d'un poste d'Assistante Commercial.

Je suis mobile sur le département 89.

Je suis aujourd'hui prête à m'engager sur le parcours de formation afin d'obtenir plus d'expériences,une qualification.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word

Informatique

Microsoft Office