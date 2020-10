Presidente dell'agenzia stampa multimedia LaPresse S.p.A., fondata nel 1994 insieme al fratello Massimo, Marco Durante è un imprenditore riconosciuto oggi tra i leader del panorama delleditoria in Italia. Nato a Torino nel 1962, si laurea allISEF della stessa città e inizia a lavorare come docente ricoprendo la cattedra di nuoto di Torino. In ambito sportivo è conosciuto anche per aver militato nelle giovanili del Torino F.C. e come allenatore insieme a Corrado Rosso della Libertas SAFA, squadra di nuoto torinese che è riuscito a portare dalla serie C a competizioni di rilievo internazionale. Il suo percorso formativo è ricco di numerose esperienze di studio all'estero: prima a Toronto e poi a New York si specializza in ambito economico e a Lione, presso l'Université Claude Bernard, consegue con il massimo dei voti una Maitrise in discipline sportive dall'Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. Nel 2015 si laurea in Giurisprudenza con lode e menzione allUniversità di Napoli/Pegaso, dove attualmente insegna Strategie di Comunicazione d'Impresa presso la Facoltà di Economia Aziendale. Nel 1992 Marco Durante inizia a collaborare con Publifoto. Due anni più tardi dà vita a LaPresse S.p.A., oggi riconosciuta tra le media company di punta sul panorama dell'informazione e della comunicazione in Italia per innovazione e dinamismo. Nel 2005 fonda LaPresse Nuoto Torino, che coordina nel ruolo di Presidente: tra i tesserati anche la campionessa francese Laure Manadou. In parallelo continua a guidare la crescita di LaPresse S.p.A.: intuendone le potenzialità è la prima in Italia ad affiancare alle attività di foto reporting la produzione di videonews imprimendo una svolta significativa allintero settore. Nel 2008 avvia il processo di internazionalizzazione che segna una tappa fondamentale con l'acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia della produzione di Associated Press.