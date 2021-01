Margaux BARBIER

Diplômée dans le domaine du web et du tourisme, j'évolue au coeur d'un métier qui me passionne rééllemment et qui continue de m'étonner un peu plus chaque jour !

Dynamique, curieuse de tout, rigoureuse dans tout ce que j'entreprends, j'aime cultiver mon univers en me nourrissant de ce qui me tiens à cœur et ce qui m'entoure.

Le monde d'Internet reste le parfait terrain de jeu pour s'améliorer jour après jour et se tenir au courant des dernières nouveautés.

Née en 1992, Génération Y ; entreprenante, mobile mais surtout à l’aise avec le numérique et la technologie au sens large ainsi qu’à une multitude de supports.

Ouverte d’esprit tout en gardant un rapport fort aux valeurs et au respect.



Mes compétences :

Développement web

Langage informatique (HTML, CSS, PHP, SQL)

Maitrise de logiciels (Pack Office, Adobe...)

Référencement

Gestion clients

Gestion de projet

Cahier des charges

CSS 3

Web design

Réseaux sociaux

HTML 5

CSS

SEO

HTML

JQuery

Web