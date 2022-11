Margaux FELIX

Mon parcours professionnel et personnel a fait de moi une personne observatrice, logique et persévérante, qualités que j’estime indispensables pour un poste à responsabilité. J’ai une bonne maîtrise de la communication stratégique et opérationnelle ce qui favorise un management d’équipe de meilleures qualités. Créatif, mais aussi rigoureuse et organisée, je possède les qualités nécessaires pour mener à bien des actions ciblées et pertinentes.



SAVOIR FAIRE :

- Parfaite connaissance du fonctionnement d'un call center

- Expert des services clients (BtoB et BtoC)

- Fidélisation - Rétention - Analyse des besoins



SAVOIR ETRE :

- A l'écoute des autres

- Partage ses idées et ses connaissances

- Rigueur











Mes compétences :

A l'écoute d'opportunités

Manager

Relation clients

Commercial