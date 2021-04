Margaux FUGIER

Pro-active, passionnée et impliquée dans tous mes projets réalisés jusqu'à présent, je travaille actuellement pour la branche francophone du Sziget Festival, élu Meilleur Festival d'Europe en 2014, Meilleur Line Up d'Europe en 2015 et Festival Européen Préféré des Artistes en 2016 (EFA - European Festival Awards).

J'ai accumulé de nombreuses expériences professionnelles au cours des dernières années tout en continuant mes études dans la communication. Mon objectif professionnel se porte désormais sur l'organisation d'événements internationaux et leur communication dans le domaine de la culture ou du sport.



Mes compétences :

Communication

Évènementiel professionnel et grand public

Réseaux sociaux

Graphisme

Traduction anglais français