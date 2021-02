Margaux JEAN

Je suis Margaux, actuellement étudiante en alternance au sein de la Holding DPL Services dans le cadre d'un Bachelor 3 Vente et Web Marketing avec spécialisation communication digitale.



Dans l'optique de poursuivre mon cursus scolaire tout en gardant un pied dans le monde du travail, je suis à la recherche d'une alternance dans le secteur de la communication pour intégrer un Master grande école.



Polyvalente, créative et faisant preuve de bonnes capacités rédactionnelle et relationnelles, ne serais-je pas l'élément manquant à votre équipe ? Je suis certaine que oui... :) !



Mes compétences :

Google analytics

SAP CRM

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Montage vidéo

SAP ECC

Wordpress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel