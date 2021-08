Margaux MARECHAL, 26 ans.

Diplômée d'un DUT Carrières Juridiques puis d'une Licence Professionnelle Activités Juridiques en alternance.



J'ai eu l'opportunité d'intégrer la Direction Juridique Internationale de DECATHLON dans le cadre de mes études par le biais des contrats d'alternance.

Je faisais partie intégrante de l'équipe Propriété Industrielle en tant qu'Assistante Propriété Industrielle. Un poste polyvalent de par l'aspect financier ( intermédiaire entre la comptabilité et les frais de l'équipe ), l'aspect juridique ( dépôt et protection des Marques et Dessins&Modèles en France, en Europe et à l'Internationale ) et l'aspect administratif (assistanat basique, gestion de base de donnée et archivage numérique et physique des titres de Propriété Industrielle ).



Je suis ensuite devenue gestionnaire frais de santé en CDI de Janvier 2014 à Mars 2018 aux Assurances du Crédit Mutuel et du CIC.

Nous gérions les problématiques des chargés de clientèles et des clients via la relation téléphonique. Nous répondions à toutes les problématiques, aux réclamations, au comparatif d'assurance santé...

Il y a également une partie production sur les contrats (avenant, résil, prestations, ACS, Cmu, aide supplèmentaires, télétransmission, remboursements...).



J’integre en mars 2018 le Cabinet Beau de Lomenie ( agence de Lille) en tant qu’assistante Marques .

Un retour aux métiers de la PI.



Margaux Marechal



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint