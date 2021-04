Margaux MICHAUD

Après une riche expérience au sein de la maison Hennessy à Cognac, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage afin de valider le titre de Responsable Développement Commercial à Cognac et ses environs.

Forte d'une expérience en vente et commerce d'un point de vue pratique et théorique, cette formation d'une année a pour but d'enrichir mes compétences commerciales et de management.

Dynamique, pragmatique, volontaire et joviale, c'est avec beaucoup de enthousiasme et d'envie que j'appréhende l'année à venir !



Mes compétences :

Adapatation rapide en tout milieu

Autonomie

Assidue et consciencieuse

Dynamisme

Word – Excel – Powerpoint

Professionalisme

Dynamique

Autonomie professionnelle