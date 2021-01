Margot BOUCHARD

Mon parcours atypique, jalonné par des études dans l'audiovisuel et le cinéma, m'a permis d'être responsable de la programmation de films courts dans un réseau de salles de cinéma en Picardie.

J'ai complété par la suite mes connaissances en obtenant une licence professionnelle sur le traitement documentaire des fonds iconographiques et audiovisuels.



Mon dynamisme et mon sérieux m'ont permis d'évoluer en tant qu'assistante iconographe au sein du premier pôle photographique au Nord de Paris.



La richesse de ma culture cinématographique et photographique me permet de mener plusieurs missions autour de :

- la gestion et de la valorisation de fonds visuels

- des recherches iconographiques pour la presse, les institutions, les maisons d'éditions

- l'animation d'ateliers pédagogiques sur le monde cinématographique

- la création de visuel sous PAO

- le montage et la postproduction de vidéo

- l'édition de contenu sur le web

- la programmation de courts métrages



A voir et revoir mes programmations de courts métrages européens inédits dans l'émission Icônes sur le site : http://webtv.picardie.fr/











Mes compétences :

Gestion de projet

Anglais courant

Catalogages

Rédaction

Documentation et professionnelle

Indexation

Travail en équipe

Accueil téléphonique

Droit de la propriété intellectuelle

Rigeur / rigoureuse

PAO Indesign et photoshop

Ponctualité et disponibilité

Adaptabilité et esprit d'initiative

Culture visuelle

Médiation culturelle

Relations publiques

Education à l'image

Documentaliste

Gestion

Rédacteur

Iconographe

Édition

Veille

Photographie