Margot MADI

Professionnelle en Marketing depuis 4 ans et passionnée par le domaine de la Mode et du Luxe, je suis à la recherche de nouveaux challenges en France ou à l'étranger. Travaillant toujours dans l'optique d'atteindre mes objectifs, j'adopte une démarche centrée sur le client et je veille à prendre en compte les tendances et l'importance du digital dans mes visions et stratégies.



Mes compétences :

- Gestion de projet

- Créativité

- Travail d'équipe

- Service client

- Adaptabilité

- Esprit d'analyse et de synthèse