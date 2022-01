Margot SALHI

Welcome



Je travaille actuellement à la direction régionale des Hauts-de-France de lAFPA en tant que Chargée de communication en alternance, pour développer mon expertise professionnelle et obtenir en juillet 2022 un Mastère Manager en communication stratégique 360° au sein d'ISEFAC Alternance.



Auparavant, jai eu loccasion doccuper à plusieurs reprises des postes de Chargée de communication (en CDD, alternance et stage) pour piloter et découvrir aussi bien la communication interne et externe, une polyvalence que japprécie beaucoup au quotidien.



Au fil des années, jai pu développer de manière autodidacte et en entreprise des compétences relatives à la production de supports de communication via Adobe (Coucou InDesign, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator et AfterEffects ) mais aussi lincontournable Canva, des compétences liées à lévénementiel via la création dévénements (du brainstorming pour la naissance du projet, la préparation et diffusion des communications et jusquau jour J) et enfin piloter les réseaux sociaux en gérant la production de contenus (infographies, rédaction darticles, tournage vidéo, réalisation d'interviews) en accord avec la stratégie social média déjà présente ou qui fut établie et mis en place par mes soins (Facebook, Instagram et LinkedIn nont plus de secrets pour moi).



Loin dêtre une experte, mais dotée d'une motivation sans faille. Je suis une professionnelle de la communication passionnée et ultra déterminée à évoluer tout au long de ma carrière dans ce domaine que jaffectionne tant.



