Maria BOULON

Expert Logistique d’entrepôt et Supply Chain Management, avec plus de 23 ans d’expérience.

Spécialiste de la mise en œuvre des projets de logistique d’entrepôt et de la conduite de changement .

En contact permanent avec le monde des entrepôts, j'ai réalisé et supervisé plusieurs centaines de projets dans tous les domaines d'activités pour des petites ou grandes entreprises, en France comme à l'international.

Je travaille actuellement dans l'audit et le conseil auprès des entrepôts logistiques.



Mes compétences :

Leadership

WMS / WCS implematation

Supply Chain Management

Conduite de changement

Organisation et stratégie de developpement