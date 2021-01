Maria VARVARA

Recrutement de personnel de santé : OPTIM SYNCHRONY, basé à CHOLET, se positionne comme un acteur professionnel de référence





Loffre dOPTIM SYNCHRONY sadresse aux collectivités locales, aux établissements de santé et aux cabinets médicaux indépendants à la recherche de médecins généralistes, de dentistes et de spécialistes ou de tout autre personnel de santé.



Notre expertise concerne notamment le recrutement de professionnels de santé issus de Roumanie - un pays dont avons une très bonne connaissance - et candidats pour exercer leurs compétences en France.



Dans lesprit dun véritable partenariat de proximité et de confiance, OPTIM SYNCHRONY propose une démarche globale daccompagnement de ses clients, en amont et en aval du recrutement.



Face aux difficultés de recrutement de personnel de santé en France, loffre dOPTIM SYNCHRONY apporte, à nen pas douter, une solution à cette problématique à laquelle les acteurs locaux du secteur de la santé néchappent pas.





