Bonjour

je m'appelle Mariam Coulibaly et j'ai 25 ans.

Je suis une jeune africaine :) passionnée par les études et le perfectionnement de soi.



Je vis au Sénégal depuis 14 ans maintenant, de nationalité Ivoirienne où j'ai passée 11 ans de ma vie et je suis née au Cameroun. Ma Mère est Camerounaise.



Les barrières culturelles sont des mots étrangers à mon langage, j'ai appris très tôt à m'adapter à des environnements très différents et sans aucune préparation préalable (c'est pas toujours facile mais je n'en ai pas peur).





J'aime apprendre et diversifié mon savoir et j'aime donner. D'humeur et de nature joviale, je n'en oublie pas moins mes responsabilités.

Souvent impartiale quand il s'agit du travail, je m'en sors aussi bien au sein d'une équipe que toute seule.



Voici sommairement présentée Mariam Coulibaly.

(Actualisé le 10/10/2011).



Mes compétences :

Administration

Administration des Affaires

Commerciale

Management

Technico commerciale

Télécommunication