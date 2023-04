Militante et professionnelle du monde associatif depuis plus de trente années, Marianne FORTIER a évolué dans différentes associations à caractère culturel, social, spécialisé et professionnalisant.

Elle a occupé des missions d'encadrement au sein d'équipes

locales, régionales et nationales.

Experte en politique jeunesse et en ingénierie de formation, diplômée des hautes études des pratiques sociales, titulaire d'un DEA en sociologie des organisations et doctorante en

sciences de l'éducation à PARIS V, elle est rattachée au laboratoire CERLIS/CNRS, et utilise la méthodologie de la recherche-action.

Elle realise et publie une étude sur les jeunes du réseau national des juniors associations RNJA.

Elle a enseigné à l'université PARIS XII durant cinq ans en methodologie de projet et a occupé durant cin ans le poste de DGA numero 2 de la Confederation des maisons des jeunes et de la culture de France et sept ans le poste de directrice generale du CFAS (centre de formation des apprentis specialisé).

Elle crée en 2007 le cabinet de consultants EVOLUTIO au service du secteur non marchand



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Stratégie

Management

Communication

Gestion de projet

Coaching

Accompagnement

Formation