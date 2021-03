Marie-Cécile BEAUCHAMP

Evoluant à travers une expérience professionnelle de 25 ans dans le secteur de la vente et 12 ans en tant que manager, je sais gérer un magasin avec rentabilité, fixer des objectifs commerciaux ambitieux, les mener à terme en encadrant et motivant une équipe de professionnels.



Mes principales responsabilités et missions étaient :



- LE MANAGEMENT : recruter, intégrer et former mes collaborateurs, animer et motiver au quotidien mon équipe de vente, évaluer régulièrement mes collaborateurs.

- LE COMMERCE : accueillir et conseiller les clients jusqu'à la vente, garantir l'application des règles commerciales de la société, préconiser le positionnement de la gamme pour le magasin, exercer une veille active et une analyse sur la concurrence.

- LA GESTION : assurer le respect des procédures administratives et comptables, garantir une gestion des stocks saine, assurer le respect des normes d'hygiène et de sécurité du magasin.

Résultats : Augmentation de 4O % du chiffre d’affaires, meilleure gestion du budget (équilibre dépenses/recettes), meilleure communication entre les salariés et cohésion d'équipe accrue.



Mon engagement au quotidien se traduit par une présence et une écoute attentionnée, une capacité à convaincre et à fédérer les équipes dans un environnement serein et constructif. Ma fonction de Directrice de magasin a renforcé mes capacités de négociation et de décision.



Professionnelle de la vente et dotée d'un fort sens commercial et relationnel, en gestionnaire rigoureuse, j'assumerai la croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité dans le respect de votre politique commerciale. Grandir...évoluer dans votre société qui me fera confiance est mon nouveau challenge.



Dotée d’un esprit entreprenant et immédiatement disponible, je serai heureuse de vous rencontrer afin d'échanger sur vos besoins et mon projet professionnel.



Cordialement.



Mes compétences :

COMMERCE

Création

Esprit d'analyse

Fidélisation

Formation

Management

Organisation

Performance

Qualités relationnelles

Recrutement

Rigueur

Satisfaction clients

Détermination

Dynamisme

Marketing stratégique