Marie-Céline BÉRON

Très intéressée par les domaines créatifs, il est important pour moi de travailler dans un environnement de travail stimulant, dynamique et innovant.



Communication / Gestion de projet :

- Stratégie, marketing

- Animation des réseaux sociaux (planning, création contenu, bilan des actions...)

- Établir / Gérer / Respecter des budgets.

- Communiquer avec l’équipe et le client

- Coordination et suivi de la production.

- Trouver les meilleurs prestataires.

- Planifier les différentes phases d'un projet.





Conseils / Ventes :

- Élaborer des solutions après avoir analysé des problèmes.

- Travailler en étant orientée Résultats et Clientèle.

- Écouter les besoins du client pour faciliter les négociations.

- Connaître les univers de ses clients, être force de propositions.





Infographie :

- Concevoir des supports promotionnels (print et web)

- Concevoir une identité visuelle cohérente et pérenne.





Administration :

- Rédaction et Réalisation de documents de présentation.

- Gestion des agendas (rétro-planning, échéancier, réunion...)



Mes compétences :

Photoshop CS5

Indesign CS5

Illustrator CS5

Wordpress

Pack office

Quark Xpress

Publicité

Relations Presse

Marketing opérationnel

Réseaux sociaux

Conseil en communication

Marketing relationnel

Logiciel CRM

Identité visuelle

Communication événementielle

Communication visuelle

Community management

Négociation commerciale

Développement commercial

Stratégie de communication

Marketing stratégique

Conception graphique

Social media

Marketing

Stratégie digitale