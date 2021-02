Diplômée d'un Master Culture et Patrimoine, je désire dédier mon énergie à la diffusion de la Culture au plus grand nombre et principalement aux enfants. Intéressée par toutes les formes d'art, j'ai pour objectif de partager cette passion pour la richesse de notre patrimoine et pour la création contemporaine.



Mes compétences :

Créativité

Réactivité

Informatique

Relationnel

Organisation

Autonomie

Dynamisme