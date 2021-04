Marie CHAZALLET

Bienvenue sur mon espace Viadeo.



Psychologue clinicienne diplômée, je me suis spécialisée dans le champ de la psychopathologie générale et à sa prise en charge sur le plan clinique (traumatismes, psychoses, névroses, troubles du comportement alimentaire, addictions). Je conçois chaque cas comme un cas unique et adapte mes outils en conséquence, qu'il s'agisse d'outils d'évaluation ou de prise en charge.



Dans un questionnement éthique permanent, mon intervention vise à favoriser l'autonomie psychique des patients, mais également à accompagner les familles et les équipes. Les échanges pluridisciplinaires font pour moi partie intégrante de toute pratique clinique pour une prise en charge globale et optimale.



Je serais heureuse de pouvoir vous rencontrer afin que vous puissiez m'exposer vos besoins et que nous réfléchissions ensemble aux interventions à mettre en œuvre.



Je serais également ravie de pouvoir débattre, échanger auprès des professionnels du secteur sur des questions cliniques et éthiques.



Au plaisir de vous rencontrer prochainement.



- L'EVALUATION (participation au diagnostic, aide à l'orientation, détecter des problématiques inter et intrapsychique)

Mes outils : Tests psychométriques (échelle d'intelligences de Wechsler : WISC, WAIS ' Nemi, Figure de Rey), tests projectifs de personnalité (TAT, Rorschach, CAT, Patte Noire) ; médiations (dessin) ; tests neuropsychologiques (évaluation des démences : MMSE, test de l'horloge, Grober et Buschke, CVLT - échelle de dépression chez la personne âgée: GDS)



- LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET LA PSYCHOTHERAPIE

Soutien en face à face

Orientation psychanalytique

Groupe de Parole

Médiation thérapeutique en groupe ou en individuel (atelier mémoire, art-thérapie)



- LE CONSEIL, LA TRANSMISSION, LA FORMATION

Supervision d'équipe, groupe de parole, mise en place de temps de réflexion sur la pratique

Approche psychanalytique (dimension inter-subjective et psycho-affective)

Temps de formation en fonction des besoins des institutions et des professionnels (le concept de bientraitance, l'accueil des victimes, les différentes formes de démences, l'enfermement, le projet de vie, les psychoses, mort et institution etc.)



Psychiatrie

Psychologie clinique

Art