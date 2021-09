Marie Christine FAUVET

Actrice Rh au sein d'agence d'emploi, j'ai été au cœur de l'action pour l'emploi sur la fonction d'attachée commerciale, chargée d'affaires et responsable d'agence. Au cours des années, j'ai développé les nouvelles prestations RH pour mieux répondre aux attentes du client, du salarié intérimaire et du marché par le recrutement CDI ou CDD, le CDI intérimaire, le contrat de mission, le contrat Emploi formation. Dans le cadre de mon activité j'ai participé à des réseaux économiques et institutionnels locaux ce qui m a permis de bien appréhender les besoins en ressources humaines auprès d'acteurs décideurs de TPE, Pme, grands comptes.

Puis, je poursuis ma trajectoire vers le développement de compétences en direction du salarié par une formation sur les dispositifs de formation, l innovation et l'ingénierie de formation.



Pour maintenir mon équilibre entre vie professionnelle et ma vie personnelle, J'ai une ressource je suis choriste depuis 22 ans. Nous sommes de plus en plus nombreux à chanter, et pas seulement dans l’intimité de notre salle de bains. Phénomène de mode ? Pas seulement. Chanter permet aussi de nous ouvrir à nos émotions et de les exprimer en jouant sur le registre de notre propre partition intérieure.

J'avoue que chanter c'est aussi un sport. Oxygénation, musculation douce, détente… Chanter n'apporte que des bienfaits. Si les effets physiques sont indéniables, d'autres plus subtils, comme un regain de joie et de confiance en soi, sont également au rendez-vous... A vos partitions !



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Recrutement

Management d'équipes

Accident du travail

Prévention des risques

Développement commercial

Management de projet

Négociation commerciale

Stratégie commerciale

Benchmarks

Social seling

Formation professionnelle

Conseil RH