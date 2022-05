Marie-Christine PLUMEJEAUD

Un beau parcours infirmier en secteur somatique (chirurgie, médecine) et Santé mentale, m'a conduit à explorer le sens profond de la maladie, de la mort, de la guérison, de la souffrance corporelle et psychique aux différents âges de la vie... J'ai ainsi développé des modalités d'accompagnement diversifié de la personne vers un mieux-être. Suite à ma certification de Conseillère de Santé, ma pratique en relation d'aide dans le soin s'est développée en me formant au toucher-massage, à la relaxation-visualisation. Un cursus universitaire de 4 années et l'obtention d'un DU en psychosomatique et thérapies de relaxation de la faculté de médecine de Montpellier, s'est enrichi d'une formation à une médiation artistique multimodale (planet-cap.fr). J'ai pratiqué ces médiations corporelle et artistique en cabinet privé et en institution psychiatrique. Après ma retraite, devenue auto entrepreneur j'ai décidé de mettre à disposition mes outils et mon expérience de soignante à travers un accompagnement en ligne et sur sites physiques de toute personne (enfants, ados, adultes, seniors) confrontée au stress, aux deuils, aux questionnements de vie.

J'inclus bien évidemment la profession infirmière (y compris francophone du monde entier) que j'ai longuement pratiquée ( 40 ans) et dont je connais fort bien les effets d'une exposition prolongée au stress....

Le travail en ligne offre le grand avantage depuis chez vous, de choisir vos plages de disponibilité horaire pour un travail tout à fait passionnant, personnalisé et interactif qui va vous amener à vous repositionner positivement et durablement dans votre parcours de vie...



Mes compétences :

Aisance relationelle

Gestion du stress

Gestion des conflits

Communication

Ressources humaines

Bien être

Créativité

Développement personnel

Santé au travail

Empathie

Méditation