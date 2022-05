Marie CIAVALDINI

Disponible à partir du 22/08/12



Souhaite intégrer une entreprise d envergure internationale de préférence dans le domaine du commerce international pétrolier ou autre afin de developper et de mettre à son service les compétences acquises durant les 13 années d'expérience en tant qu'assistante administrative dans différentes companies et secteurs incluant une expérience réussie de 8 ans en tant qu'opératrice pétrolière et négotiatrice en surrestarie au service approvisionement de Tamoil (compagnie pétrolière)



Compétences:

- Sens de l organisation (acquis et amélioré durant mon expérience à Tamoil où j'occupais plusieurs postes en mêmet temps

- Polyvalente, réactive, impliquée, flexible, disponible

- Esprit d'équipe

- Capacité à s adaptater rapidement à des environnements multiculturels (acquise durant mon expérience à Tamoil où se cotoyait plus de 10 nationalités différentes ainsi qu avec les partenaires de différentes cultures et pays UK, italie, Chypre, Libye)



Compétences techniques

Familiaire avec les terms spécifique au transport maritime / incoterms / Operations pétrolières / surrestarie / negotiations commerciale (contrat / dossiers de réclamation)



Compétences informatiques:



Bonne maitrise de Microsoft Office

Lotus emails

Support technique et formation des collègues du département opérations de Tamoil à Monaco et à Chypre sur les logiciels internes (common database Access / logiciel d'archivage électronique)



Disponible pour voyager ponctuellement



Mes compétences :

Bureautique