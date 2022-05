Marie CICHOCKI

Spécialiste bilingue en formation digitale

○ Plus de 10 ans d'expérience dans la conception et l'intégration de contenus pédagogiques dans des evironements mulitnationaux ou institut de formation

○ Mon objectif primordial : réaliser des supports de formation de haute qualité (contenu, délai, ressources)

○ De nationalité française, je suis bilingue en anglais

○ Je suis titulaire d'un permis G me permettant de travailler en Suisse



Spécialités

○ Experte en Adobe Storyline 360, Presenter, Adobe Captivate, Opale, eXe

○ Excellente pratique des LMS Totara, Moodle et Saba (standard SCORM utilisé)

○ Grande expérience de la gestion de projets de formation multinationaux

○ Excellent anglais écrit

○ Compétences reconnues en matière de consultation, de communication verbale et écrite, ainsi que dans la relation professionnelle



Mes compétences :

E-learning

Formation bureautique

Captivate

Learning developpement

LMS

Technical writing

HelpAndManual

Cahier des charges

Training delivery methodology