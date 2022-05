Marie Claire CARVALHO

Embauchée chez APR depuis 4 ans en tant que technicienne de surface sur le site du Leclerc. Mon expérience passée au sein du groupe APR m'a permis d'apprendre à travailler en équipe, et j'ai pu acquérir une capacité d'analyse et d'adaption ainsi qu'un véritable goût pour le relationnel et le conseil clients.

Je suis en reconversion profesionnelle à l'ESC Pau (Attachée commerciale). Cette formation est pour moi une opportunité pour évoluer au sein de mon entreprise vers un poste à orientation commerciale.