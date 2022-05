Dans le champ de la relation d'aide depuis 10 ans, je propose des consultations en psychothérapie auprès d'adultes et d'adolescents à mon cabinet sur PELISSANNE et à domicile dans les environs de Salon de Provence. J'ai été formée à différentes approches validées en psychothérapie.

www.psycho-somato-therapie-provence.fr



Mes compétences :

Psychothérapie

Expertise sociale

Accompagnement au changement

Connaissances et formation en psychopathologie

Ecoute Psycho Sociale