Marie-Claire JUILHARD

Après des études commerciales supérieures et une passion ancrée pour les domaines de la santé, du sport et de la nutrition, j’ai intégré l’industrie pharmaceutique fin 1992. Responsable des relations hospitalières pour de grands groupes internationaux, puis consultante RH pour l’industrie du luxe, c’est une aventure personnelle qui m’a permis de cheminer 20 ans plus tard jusqu’à la naturopathie.



Femme passionnée, entière et curieuse de tout, je suis adepte de ce que les américains appellent le Lifelong Learning, cette soif d’apprendre tout au long de sa vie. C'est pourquoi je me suis formée à diverses méthodes holistiques telles que la nutrition, la phytothérapie, l’aromathérapie, l'oligothérapie, les soins énergétiques, la gestion du stress et des émotions, la PNL ainsi que d’autres techniques naturelles permettant de retrouver ou conserver un état de pleine santé. La naturopathie a littéralement changé ma vision du monde, de la vie, de moi-même. Une véritable révélation, une saine révolution que je vous transmets aujourd'hui !



Pendant plusieurs années, j’ai accompagné dirigeants et managers dans le développement de leur entreprise, conduit des audits RH et construit des processus de recrutement gagnants. J’ai ainsi pu remarquer que les meilleurs recrutements ne reposaient pas sur le savoir technique ou les compétences directement liées à l’emploi, même si ces connaissances sont nécessaires pour remplir sa mission. Le savoir-être, l’épanouissement dans son travail ainsi qu’une excellente santé sont les garants d’une embauche réussie.

C’est pourquoi je vous propose un programme élaboré sur mesure, en adéquation avec vos enjeux et les besoins de vos collaborateurs.



- Engagez une démarche globale et stratégique de Qualité de Vie au Travail pour concilier vos obligations de rendement et l’épanouissement de vos salariés,



- Garantissez la performance de votre entreprise et créez un formidable levier de compétitivité tout en préservant la santé de vos collaborateurs et en éloignant les risques (psychosociaux, accidents professionnels, absentéisme de longue durée..),



- Développez les clés essentielles à la réussite de vos équipes : assiduité, créativité, fierté d’appartenance, motivation, productivité.



Afin d'ajouter de la valeur à vos évènements, séminaires, team building... retrouvez mes prestations sur mon site web www.50nuancesdegreen.com. Si vous souhaitez que nous collaborions ensemble sur un projet ou, si vous recherchez à titre personnel un accompagnement personnalisé pour reprendre votre vie en main, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Ressources humaines

Accompagnement

Développement commercial

Gestion du stress

Naturopathie

Santé

Nutrition

Phytothérapie

Aromathérapie

Organisation d'évènements

Alimentation

Blogging

Réflexologie plantaire

Développement personnel

Animation de groupes

Ecologie

Communication

Recrutement