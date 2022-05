Marie-Claire LACHAUD (VAYSSE)

Pendant toutes ces années passées dans la distribution en gestion ou en logistique mon principal objectif a toujours été la satisfaction client. Passionnée par le contact et le gout du challenge je reviens vers le commerce de proximité dans les matériaux de construction.

En 36 ans d activités diversifiées ; 17 ans de comptabilité et gestion, 2 ans de gérance mandataire, 10 ans de logistique et encadrement, 1 an d'inscription à pole emploi et diverses missions intérim et depuis 6 ans la vente et le conseil, je crois l on peut dire que la polyvalence a été de mise.

Il reste encore 7 ans à faire est ce que ce dernier poste sera vraiment le dernier ou l'avenir aura encore des nouveautés à me faire découvrir.

Réponse dans quelques années !!!



Mes compétences :

responsabilité

gestion pme

POLYVALENCE