Marie Claire MANGEOT BELTZUNG

Depuis 2004, j'ai repris l'exploitation familiale de mes grands parents, en collaboration avec ma sœur et son mari ainsi que leur fils.



Actuellement nous gérons un Gite de 14 personnes labellisé Gite de France et tourisme et handicaps pour les 4 handicaps soit moteur, visuel, auditif et mental.

Nous proposons un accueil personnalisé avec la possibilité de découvrir notre métier de viticulteur en Champagne. J'aurai plaisir à vous faire découvrir le travail de la vigne tout au long de l'année et déguster nos cuvées du Champagne Perard Mangeot.





www.champagneperardmangeot.fr



www.gitedelagrandefontaine.fr gîte 12-14 personnes sur Vertus en cours de labélisation tourisme 4 handicaps.



www.gitelebernaou.fr gîte city Break 6 personnes sur Epernay



Bienvenue à tous