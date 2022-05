Marie Claude BONEBO

Après un Master 2 en Management de Gestion financière axée sur le contrôle de gestion, l'audit et la finance, je me suis intéressée au contrôle de gestion sociale. Pour ce faire, j'ai amélioré mes connaissances RH (droit social et du travail, paie) via une formation à distance. Aujourd'hui je souhaite évoluer dans la gestion RH notamment en tant que contrôleur de gestion sociale ou chargé d'études RH.



Mes compétences :

Analyse financière

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Comptabilité

SPSS Statistics

Microsoft Office

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Pleiade

Anael

Business Objects

Paie