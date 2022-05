Marie Coeurnélie PETIT-SAINT

Élève-avocate à l'Ecole du Centre Ouest des Avocats de Poitiers (ECOA), je suis à la recherche d'un stage PPI pour le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2019. J'aimerais effectuer ce stage dans le service juridique d'une banque, dans une association de consommateurs ou toute structure qui me permettra de mettre en pratique mes connaissances. En effet, j'ai acquis de nombreuses connaissances dans différents domaines tels que le droit des contrats, matière phare de l'examen d'entrée à l'école des avocats, le droit des procédures collectives et le droit bancaire.

En outre, grâce à mes précédents stages, je saurais m'adapter au sein de toute équipe afin d'effectuer mon travail avec rigueur, dynamisme et motivation.