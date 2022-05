Marie-Coline WILDE

6 ans d’expérience aux différents postes clés du Pôle Production Digitale chez Showroomprivé.com m’ont permis d’acquérir :



- une forte connaissance du e-commerce et de l'Expérience Utilisateur

- les clés du e-merchandising et de la création de contenu digital

- la capacité à analyser des KPIs (audience, CA, taux de conversion, etc.)

- de solides compétences en gestion de projets web

- une forte exigence de performance et de qualité

- une parfaite maîtrise du respect des délais



Je suis dynamique, rigoureuse et proactive. J’aime le travail en équipe, la polyvalence et le soin du détail. Mon sens de l’engagement et du résultat font de moi une collaboratrice de confiance.



Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion de projet web

Autonomie

Adaptabilité

Prise d'initiative

Planification

Rigueur

Organisation du travail

E-commerce

Marketing

Merchandising