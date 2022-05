Marie Corinne MOREAU

Depuis la mutation de mon mari a Port La Nouvelle , je suis à la recherche d'un emploi d'adjointe au chef de rayon alimentaire et non alimentaire.

De part mes années d'expérience, j'ai acquis des nombreuses compétences et ,aujourd'hui je suis à la recherche d'un emploi dans une entreprise dans L'Aude ( plus précisément aux alentours de Caves qui est mon domicile) qui sera me donner ma chance afin que je puisse mettre à profit toutes ces compétences.



Mes compétences :

Realiser les inventaires

Gestion des stocks et approvisionnement

Conseiller et savoir satisfaire la clientéle

Gerer les commandes et opérations commerciales

Force de proposition

Mettre en avant les opérations commerciales

Théatraliser les rayons

Diriger des implantations

Assurer le chef de rayon