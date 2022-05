Marie COUNIL

Assistante Expert d’assurances Cabinet ELEX

De mai 2012 à aujourd'hui



- Relation téléphonique et courrier avec les assurés- mandants, relecture et correction des rapports particuliers/entreprises (sinistres dégâts des eaux, incendie, sécheresse, vol, RC/défense recours..), gestion des dossiers, prise de rendez- vous expertise, facturation







Conseillère Finance Conseil ALLIANZ

Septembre 2010 à Mai 2012



- Conseil en Epargne et gestion du patrimoine

- Suivi clientèle(établissement et gestion des contrats), négociation vente clientèle, organisation de conférences, mise en place de partenariats (notaires, avocats, agents immobiliers)





Collaboratrice Assurance

AXA ROUSSELOT à Montpon

Juillet 2007 à Aout 2010



- Conseils et ventes de produits d’assurance et de

banque

- Suivi clientèle (gestion des dossiers, sinistres, rendez- vous clientèle)





Collaboratrice Assurance

en Alternance – AXA ENGELS à Bergerac

Septembre 2005 à Juin 2007



- Prises de rendez-vous

- Etablissement des devis et contrats





Commerciale Vins et Spiritueux

en Alternance - EARL CASTAING

à Sigoulès

Septembre 2004 à Septembre 2005



- Prospection téléphonique et physique

- Ventes des produits





Négociatrice Immobilier

en alternance – AGENCES DES BASTIDES

à Lalinde

Juillet 2002 à Septembre 2003



- Prospection physique et téléphonique

- Découverte des besoins clients et visites