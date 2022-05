Diplômée du Programme Grande d'Ecole d'Audencia Nantes Ecole de Management en 2011.

Expériences de 3 ans en contrôle de gestion (1 an chez Renault à Paris et 2 ans chez Parfums Christian Dior à Singapour) et de 3 ans 1/2 en audit financier (PwC Paris).



Mes compétences :

Organisation

Esprit analytique

Rigueur

Travail en équipe

Adaptabilité

Autonomie