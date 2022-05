Je suis actuellement Consultante Environnement & RSE à Marseille.



Je conseille et guide mes clients dans tous les secteurs industriels notamment au niveau de leurs problématiques fournisseurs (audits, achats durables et responsables) et produits (étiquetage environnemental, ACV, éco-conception).



Mes compétences :

Analyse du cycle de vie

RSE

Développement Durable

ACV

Management environnemental