Marie COUTEAUX

Après deux années d'IUT Gestion des Entreprises et des Administration à Rennes (2007-2009), j'ai poursuivi mes études à l'Institut de Gestion de Rennes (IGR-IAE) en entamant une Licence de Gestion.

Par la suite, je me suis ensuite dirigée vers le Master Marketing stratégique et opérationnel, parcours Chef de Produit.



Durant la 2ème année de ce Master, j'ai réalisé mon stage de fin d'études chez DAUNAT (2012) en tant qu' Assistante Marketing opérationnel - développement des ventes sur le réseau RHD, pour une durée de 6 mois.



Recrutée suite à ce stage, j'ai exercé la fonction de Chargée du Développement des Ventes sur les réseaux GMS et RHD chez DAUNAT jusqu'à Juillet 2017, avec en parallèle une expérience de Category Manager GMS d'1 an acquise au cours de 2 remplacements.



Depuis Juillet 2017 j'ai eu l'opportunité d'évoluer sur le poste de Category Manager GMS au sein de DAUNAT.



Mes compétences :

Excel

PowerPoint