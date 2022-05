Marie DE BLIC

Education, formation, famille, organisation, engagement social et politique : mots-clés de mon parcours.

Quelques illustrations : participation aux processus de changement dans l'administration française (Ministère de la Santé, Agence régionale de la Santé), participation aux processus de réforme de la validation des acquis de l'expérience, des dispositifs pour la conciliation vie familiale vie professionnelle, du statut social et économique des parents au foyer, des contenus de formation au collège, de l'éducation au travail, et de la promotion de l'apprentissage, dans le cadre de l'Union nationale des associations familiales ou des Associations familiales catholiques

• Leadership naturel porté vers l’anticipation et la prise d’initiative

• Sens du partenariat avec le monde associatif pour conduire des projets communs

• Esprit d’équipe appuyé sur des valeurs claires

• Sens de la place et de l'écoute de l'interlocuteur

• Compétence en matière d'organisation, de négociation, et de conduite du changement



Mes compétences :

Négociation

Prise de décision

Analyse des besoins