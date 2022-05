Marie DE BROISSIA

Initialement formée au management de projet appliqué aux métiers de l’information, 2 principes me sont chers : l’adhésion de toutes les parties prenantes et la construction collective. Durant 15 années passées en entreprises en tant que manager d’entités Information-Communication, j’ai pu observer à quel point le désengagement des salariés, lassés des discours plaqués et du manque d’interactions constructives, peut entraver la bonne marche de l’entreprise. Chargée de développer une nouvelle entité de communication interne en 2008, j’ai proposé de renforcer les aptitudes du management pour mieux décliner la stratégie d’entreprise auprès des équipes. Un comité de 50 managers fut alors créé, mais sa vocation est restée principalement informative et non « apprenante ». Suivant mes aspirations, j’ai quitté l’entreprise pour me consacrer à l'Executive Master of Business Administration du Celsa-Sorbonne en 2011-2012. Cette formation a renforcé ma conviction : la performance de l’entreprise passe par des managers ACTEURS d’une bonne communication dans toutes les dimensions de leurs fonctions. Cette conviction est l’ADN de l’offre que je vous propose.