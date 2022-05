Marie DEFER

Actuellement étudiante en 2ème année de DUT Génie Civil à l’IUT de Béthune, je vais suivre la formation d'Ingénieur Structures à Polytech en apprentissage.

Ce qui me plait dans le monde du travail est la compétition inter-entreprise et le challenge quotidien pour gagner des parts de marché. À l’école je travaille pour améliorer mes compétences personnelles tandis qu'en stage je travaille en équipe pour faire vivre et grandir l’entreprise.

J’ai une expérience en tant que cheftaine dans la branche laïque du scoutisme où j’ai pu développer et transmettre aux plus jeunes des savoir-faire et des valeurs notamment relatives à l’entraide, l’autonomie, le dépassement de soi et l’ouverture d’esprit.

Je suis adhérente dans un club d’arts martiaux depuis mon enfance, ce qui me permet d’assister les entraîneurs et coacher les combattants. Mon parcours sportif ainsi que la compétition font ressortir le goût du challenge, le sens de l’effort, l’esprit d’équipe et l’endurance. Je prolonge ces valeurs dans mon parcours scolaire et professionnel.