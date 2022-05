Bonjour,



Qui suis-je :

Dotée d’un tempérament de passionné, je suis dynamique et rigoureuse à l'égard de mon travail. Ma seconde nature me pousse à être organisée, exigeante avec moi-même comme avec les autres, à m’investir, et à me positionner dans une équipe.



Mon parcours :

Mes différentes missions en tant que conseillère de vente pendant 7 ans, dont 3 en alternance, au sein de l'enseigne Leroy Merlin, m’ont donné l’occasion de développer et maitriser diverses compétences, tant avec les clients, qu'en gestion de rayon, ou en négociation avec les fournisseurs.



Actuellement, bien que je sois sur un poste de conseillère de vente, je gère un rayon de A à Z et fait le même travail qu'un responsable de rayon car j'ai été formé par LEROY MERLIN, pendant 2 ans, à ce métier. Je suis donc en attente d'un poste de responsable dans mon magasin.



Mon projet :

Mes compétences très complémentaires associées à ma personnalité, sont des atouts certains pour une entreprise. Aujourd'hui je recherche un poste avec plus de responsabilités tout en continuant à me développer.



Mes moteurs :

L’entreprise et ses valeurs, des missions de qualité, l’animation d’équipe, le sens du client, la confiance et l’investissement.



N'hésitez pas à me contacter.

Cordialement,

Marie Delabarre



Mes compétences :

Distribution

Distribution spécialisée

Grande distribution

Motivée

Sérieuse