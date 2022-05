Marie DENECHERE

Fort de ses dix années d’existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance, le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance, Assurance, Banque).



Au sein de FAB Group (www.fab-group.fr), cabinet de recrutement par approche directe, 3 entités sont à votre disposition en fonction de votre secteur d’activité ou de vos souhaits de carrière:



- CARRIERES BANCAIRES (Banque de détail, banque digitale et secteur du financement spécialisé,

- CARRIERES ASSURANCES (Compagnies, Courtiers, Mutuelles, Institutions de Prévoyance)

- FAB CAREERS (Gestion d’Actifs, BFI, Finance de marchés, Fintechs, Family Office, … en France et à Luxembourg).



Basés à Paris, Nantes, Lyon et à Luxembourg, nous intervenons sur l’ensemble du territoire français et à Luxembourg.







Filiale de FAB Group, expert depuis plus de 10 ans dans le recrutement Finance Assurance Banque, INTERIM BANCAIRE devient FAB TALENTS et répond aux besoins spécifiques en travail temporaire (CDD, Intérim) des acteurs de la Finance, de l’Assurance et de la Banque.



Composée de consultants spécialistes du secteur financier présents à Paris, Nantes et Lyon, FAB TALENTS développe des prestations de haut niveau, encadrées par de fortes exigences de qualité et des critères de sélection élevés.



Le cabinet de travail temporaire FAB Talents accompagne ses clients, candidats et intérimaires dans les domaines suivants :

• Banque de Détail et Sociétés Financières ,

• Banque d’Investissement et de Financement, Sociétés de Gestion d’Actifs , Finance de marchés,

• Assurances, Mutuelles et Sociétés de Courtage.





Retrouvez toutes nos opportunités surArray etArray