Marie Elise DOUCET (DOUCET)

Forte d'une expérience généraliste de 15 ans dans les Ressources Humaines, je sais accompagner avec efficacité et enthousiasme les salariés et les managers dans différents domaines : administration du personnel/paie, recrutement, formation.



Je porte un intérêt particulier aux outils SIRH et à la digitalisation des documents RH qui contribuent à une démarche d'optimisation des process.



Mes compétences :

SIRH

Gestion des intérimaires

Gestion du personnel

Microsoft Office

Gestion des ressources humaines

Ressources humaines

Gestion des ressources

Aide au recrutement

SAP Human Resource

Recrutement