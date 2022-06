Marie-Emilie LAPIERRE

Vous avez donc besoin dune spécialiste de la rédaction pour booster votre visibilité et rendre vos contenus accessibles et inclusifs.



Je suis accompagnée dans mes missions de ma machine à écrire dernière génération de mes doigts affutés, mais surtout de mon cerveau formé au référencement naturel.



Cest avec cette équipe de choc que je vous propose de collaborer.



Je vous aiderais à :



améliorer votre positionnement grâce à l'optimisation pour les moteurs de recherche ;

rédiger vos contenus ;

avoir une communication inclusive ;

rendre vos contenus accessibles.



Jai éveillé votre curiosité?



Nhésitez pas à me solliciter pour en savoir plus !

contact@la-machine-a-ecrire.fr