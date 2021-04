Marie-Gaëlle ROPARS

MES QUALITES PROFESSIONNELLES

Capacité d'adaptation : à travailler en équipe, faire preuve de patience et à gérer son stress



Principales compétences : veiller à la préparation des rendez-vous et des visites, s'assurer des besoins des clients



Personnalité dynamique, aimable, souriante, ponctuelle, digne de confiance. Bonne gestion des priorités, bonne aisance à la communication orale. Bon esprit d'équipe



COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Informatique : bonne maîtrise de Microsoft Office

Qualités : réactive, sérieuse, organisée, cherche à apprendre quelque chose de nouveau

Langues étrangères : Anglais : oral et écrit Espagnol : oral