Marie GUIOT

Juriste de formation, je me suis spécialisée en droit du travail. En poste depuis 10 années, joccupe un poste de responsable ressources humaines au sein d'un groupe français denvergure internationale. Je souhaite aujourdhui côtoyer d'autres milieux professionnels afin d'élargir et de diversifier mes compétences d'ores et déjà acquises.



Mes compétences :



- Gestion du personnel

- Connaissances juridiques

- Travail en équipe

- Bon relationnel

- Esprit de synthèse

- Rigoureuse

- Polyvalence et adaptabilité

- Gestion de conflits

- Disponible et à lécoute

- Réactive

- Autonome

- Dynamique