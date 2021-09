Marie JACCOUD

Diplômée en Licence professionnelle « Dispositifs de gestion et de diffusion de l'information numérique - Mention Métiers de l'information : veille et gestion des ressources documentaires » (2017, mention assez bien) en EAD à lITIC (Institut des Technosciences de l'Information et de la Communication) de l'Université Paul Valéry- Montpellier 3.



3 ans d'expérience: en centre de documentation (photographe au Musée des tissus et des Arts Décoratifs de Lyon), en médiathèques (Centre Culturel l'Atrium de Tassin la Demi-Lune), 2 ans à la médiathèque du Conservatoire de Lyon, puis en Centre de Ressources Documentaires (dans un institut de formation).



Esprit scientifique (Bac S- Sciences de la Vie et de la Terre), DEUG de Philosophie (Université Aix-Marseille I), CAP de photographe : maîtrise des mots et images (compétences transférables en iconographie), sens de l'analyse, rigueur et méthodologie.



Mon parcours : choix de pluridisciplinarité, intérêt pour les patrimoines naturels et culturels. Ma motivation : la préservation et transmission des connaissances via la documentation et la pédagogie.



Mes compétences :

Philosophie

GED: Alfresco

CMS: Joomla, Syracuse

SIGB: Syracuse, Aloès, PMB

Chaine éditoriale Scenari. Opale

LaTeX

Word, Excel, Libre Office

Classement, restauration, équipement des documents

Droit de la Documentation

Conception de base de données: FileMaker Pro

Catalogage (dont documents musicaux)

Editorialisation et écriture numérique: Scribus

Renseignement aux usagers, accueil

Biodiversité et changements globaux

Iconographie, analyse / synthèse de textes et imag

Photographie, Photoshop

Veille et benchmarking