Marie Jeanne ONFRAY

Professionnelle passionnée de communication et de marketing évoluant dans le B2B2C, je possède une solide expérience dans les domaines marketing, communication et évènementiel que je mets au service des enjeux business.



Dotée à la fois dune vision globale pour définir les messages stratégiques dune communication corporate et dune connaissance des leviers opérationnels à activer pour la mise en place de campagnes marketing & communication, je mets mes compétences et toute mon énergie, dans le pilotage des projets stratégiques dans des environnements B2B2C complexes et m'épanouis en collaborant avec des équipes internationales transverses et pluridisciplinaires.



Mes compétences commerciales et marketing me permettent de comprendre le terrain et de penser « bénéfice client » dans la définition du mix marketing.



Ma connaissance des différents aspects de la communication et de l'organisation évènementielle m'apporte, elle, la rigueur et la créativité nécessaires à la réussite des actions mises en place pour promouvoir limage de l'entreprise à l'externe et fédérer à l'interne les collaborateurs autour de ses valeurs.



#Communication #Marketing #Evènementiel #GestionDeProjets #B2B2C #International