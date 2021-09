Marie JOINEL

Lors de mon expérience professionnelle actuelle, j'ai pu mettre en place avec l'équipe des outils de sélection et des supports pédagogiques liés aux programmes de formation. Participer à la création et au développement d'une entreprise a été pour moi une riche expérience. Le goût de l'innovation et la curiosité développées lors de mon cursus universitaire me permettent d'être en veille permanente et d'avoir envie de proposer des améliorations et de participer aux nouveaux projets.



Mes compétences :

Coaching individuel

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Conseil en recrutement